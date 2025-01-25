Бывший гемблинг-партнер «ПСЖ» признан банкротом на Кюрасао

Материнская компания гемблинг-оператора Cbet (AK Global NV) признана банкротом на Кюрасао.

Cbet являлся спонсором «ПСЖ» с 2022 по 2023 год. Однако после истечения контракта в социальных сетях и на сайте гемблинг-оператора утверждалось, что он все еще сотрудничает с французским клубом.

В результате «ПСЖ» подал иск о признании игорной компании банкротом. Также парижане добивались предусмотренных контрактом спонсорских выплат, которые не были получены в период действия соглашения.

Суд занял сторону клуба, признав, что AK Global NV не выполнила свои обязательства.

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