2.14 – самый высокий за 12 лет коэффициент на «Ман Сити» в домашнем матче против «Челси»

«Манчестер Сити» примет «Челси» в 23-м туре АПЛ.

«Ман Сити» – небольшой фаворит за 2.14. «Горожане» впервые за 12 лет в домашнем матче против «Челси» оценены коэффициентом больше 2.00.

На команду Энцо Марески можно поставить за 3.30, на ничью – за 4.00.

«Ман Сити» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд (8 побед, 2 ничьих). Последнее поражение было в финале Лиги чемпионов в 2021 году (0:1).

Игра пройдет 25 января и начнется в 20:30 мск.

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