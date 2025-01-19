«Ман Сити» разгромил «Ипсвич» – 6:0. На фору горожан зашел коэффициент 15.00

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Ипсвич» в 22-м туре АПЛ (6:0).

В прематче «Ман Сити» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.43. Максимальная фора в линии составляла (-4,5) – за 15.00. «Горожане» забили больше 2,5 мячей на выезде впервые за 12 матчей.

Тотал больше 5,5 голов зашел за 7.90.

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