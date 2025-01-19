«Ман Сити» разгромил «Ипсвич» – 6:0. На фору горожан зашел коэффициент 15.00
«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Ипсвич» в 22-м туре АПЛ (6:0).
В прематче «Ман Сити» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.43. Максимальная фора в линии составляла (-4,5) – за 15.00. «Горожане» забили больше 2,5 мячей на выезде впервые за 12 матчей.
Тотал больше 5,5 голов зашел за 7.90.
Напоминаем, как дела в ЛЧ: «Ливерпуль» – лидер, «Барса» уже вышла, в 1/8 финала пока не ждут «Реал», «ПСЖ» и «Сити»
Опубликовала: Венера Кравченко
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