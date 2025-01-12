«Арсенал» вылетел из Кубка Англии, уступив «МЮ» в серии пенальти. «Канониры» котировались фаворитами матча
«Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед» в 3-м раунде Кубка Англии (1:1, пен. 4:5).
С 61-й минуты «МЮ» играл вдесятером после удаления Диогу Далота, а на 72-й Алтай Байындыр отразил пенальти в исполнении Мартина Эдегора.
В прематче «Арсенал» котировался фаворитом. На проход «канониров» давали 1.40, итоговая победа «МЮ» шла за 3.10.
В третьем матче подряд между этими командами было забито меньше трех мячей. Тотал меньше 2,5 голов сыграл за 1.96.
«Арсенал» не проигрывает «МЮ» дома в основное время с 2019 года.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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