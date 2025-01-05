В 9 из 10 матчей между «Ливерпулем» и «МЮ» сыграл тотал больше 2,5 голов. 1.48 – укрепление тренда

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре АПЛ.

«Ливерпуль» – явный фаворит за 1.41. Коэффициент на «МЮ» упал с 9.70 до 7.10 меньше чем за сутки. На ничью можно поставить за 5.60.

Букмекеры уверены, что игра будет результативной. На тотал больше 2,5 голов дают 1.48, а тотал меньше 2,5 оценивается в 2.65. Кроме того, в 9 из 10 матчей между этими командами было забито 3+ мяча.

Игра пройдет 5 января и начнется в 19:30 мск.

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