В 9 из 10 матчей между «Ливерпулем» и «МЮ» сыграл тотал больше 2,5 голов. 1.48 – укрепление тренда
«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре АПЛ.
«Ливерпуль» – явный фаворит за 1.41. Коэффициент на «МЮ» упал с 9.70 до 7.10 меньше чем за сутки. На ничью можно поставить за 5.60.
Букмекеры уверены, что игра будет результативной. На тотал больше 2,5 голов дают 1.48, а тотал меньше 2,5 оценивается в 2.65. Кроме того, в 9 из 10 матчей между этими командами было забито 3+ мяча.
Игра пройдет 5 января и начнется в 19:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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