Трент перейдет в «Реал» уже зимой, считают букмекеры. На это дают коэффициент 1.30
Букмекеры считают, что Трент Александер-Арнолд перейдет в «Реал» уже зимой.
Paddy Power дает коэффициент 1.30 на переход Трента в мадридский клуб в зимнее трансферное окно. Кроме этого, в линии есть вариант с трансфером в «ПСЖ» – за 40.00.
30 июня 2025 года Трент может стать свободным агентом, если не продлит контракт с «Ливерпулем».
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 75 млн евро.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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