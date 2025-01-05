Трент перейдет в «Реал» уже зимой, считают букмекеры. На это дают коэффициент 1.30

Букмекеры считают, что Трент Александер-Арнолд перейдет в «Реал» уже зимой.

Paddy Power дает коэффициент 1.30 на переход Трента в мадридский клуб в зимнее трансферное окно. Кроме этого, в линии есть вариант с трансфером в «ПСЖ» – за 40.00.

30 июня 2025 года Трент может стать свободным агентом, если не продлит контракт с «Ливерпулем».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 75 млн евро.

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