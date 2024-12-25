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«Тоттенхэм» не проигрывает в Boxing Day 16 матчей подряд. 1.61 – не уступят «Ноттингему» и продлят серию

«Тоттенхэм» с 2003 года не проигрывает в Boxing Day.

Boxing Day – матчи очередного тура в АПЛ, проходящие 26 декабря – на следующий день после католического и протестантского рождества.

В последний раз «Тоттенхэм» проиграл в Boxing Day в сезоне-2003/04. С тех пор лондонцы одержали 12 побед и 4 раза сыграли вничью в матчах 26 декабря.

Букмекеры дают коэффициент 1.61 на непоражение «Тоттенхэма» в игре с «Ноттингем Форест» и продление серии без поражений в Boxing Day до 17 матчей. На победу «Форест» можно поставить за 2.40.

Матч состоится 26 декабря и начнется в 18:00 мск.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «че поставить»
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