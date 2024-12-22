«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» забили 9+ мячей в очном матче впервые с 1963 года. В лайве на тотал больше 8,5 голов давали коэффициент 21.00

«Ливерпуль» в гостях разгромил «Тоттенхэм» (6:3) в 17-м туре АПЛ.

В прематче «Ливерпуль» котировался фаворитом с коэффициентом 1.64. Победа с форой (-2,5) зашла за 4.10.

Команды забили 9+ мячей в очном матче впервые за 61 год. В 1963-м «Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» со счетом 7:2.

В предматчевой линии максимальный тотал составлял больше 6,5 голов за 7.40. В лайве на 8+ голов можно было поставить за 21.00.

Луис Диас и Мохамед Салах забили по два гола. На дубль Салаха зашел коэффициент 5.10, на дубль Диаса давали 9.00.

Ливерпуль выиграл 2-й тайм в 8 матче подряд в АПЛ.

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«Ливерпуль» – кошмар для «Тоттенхэма»: две победы за 12 лет, пропускают 18 матчей подряд