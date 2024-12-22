«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» забили 4 гола в 1-м тайме. На это давали 12%
«Ливерпуль» играет в гостях с «Тоттенхэмом» в 17-м туре АПЛ (3:1, перерыв).
В прематче «Ливерпуль» котировался фаворитом за 1.64. В лайве коэффициент на «красных» упал до 1.06.
В 1-м тайме команды пробили тотал больше 3,5 голов. На это давали 8.10 (примерно 12% вероятности). В лайве букмекеры открыли линию на тотал больше 9,5 голов за 20.00.
Мохамед Салах отдал ассист на 46-й минуте. На это зашел коэффициент 3.10. Таким образом, вингер «Ливерпуля» набрал 13+10 в сезоне АПЛ.
Египтянин стал первым игроком в истории АПЛ, который набрал двузначные показатели по голам и ассистам до Рождества.
«Аталанта» – мощь. 10 побед подряд в чемпионате – такого нет даже у «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Баварии»
Опубликовала: Венера Кравченко
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