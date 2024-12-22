«Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед» – 3:0. На победу с форой (-2,5) зашел коэффициент 20.00

«Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед» в 17-м туре АПЛ (3:0).

В прематче «Борнмут» котировался андердогом с коэффициентом 4.20. На победу с форой (-2,5) давали 20.00. Тотал больше 2,5 голов зашел за 1.57.

«МЮ» не может победить «Борнмут» в 3 играх подряд. Также «Борнмут» не проигрывает в АПЛ 5 матчей кряду и поднялся на 5-ю строчку в таблице. «МЮ» находится на 13-м месте.

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