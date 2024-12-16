В рамках трофи-тура главный приз БЕТСИТИ Кубка Лиги прокатился на оленьей упряжке

Перед финалом турнира кубок съездил в гости к коренным жителям Ханты-Мансийского автономного округа. Родовые угодья семьи Кантеровых находятся на реке Пим в 170 километров от Сургута. Их семья проживает на этих землях уже 4 поколения или более 100 лет, и зимой до них можно добраться только на снегоходах с санями. В рамках завершающегося трофи-тура кубок доехал на санях до Кантеровых, познакомился с обычаями и традициями коренных жителей региона, понаблюдал за рыбалкой и даже прокатился на оленей упряжке. До этого кубок посетил все значимые места Сургута, где проходит сам турнир – вантовый мост, памятник «Трудовому подвигу поколений нефтяников» и Черной лисе и главный парк города.

Финал БЕТСИТИ Кубка Лиги между «Ухтой» и «Газпром-Югрой» пройдет на стадионе «Энергетик» в 17:00 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Аналитики БЕТСИТИ считают «Югру» небольшим фаворитом, на их победу предлагается коэффициент 2.23, победа «Ухты» оценивается котировкой 2.47, а ничья в основное время оценивается кэфом 4.50. С полной линией на события встречи можно ознакомиться здесь .

Также БЕТСИТИ дарит фрибет 3000 за ставку с коэффициентом от 1.70 на футзал. Переходи на сайт , регистрируйся с промокодом SURGUT, делай ставку и получай фрибет!