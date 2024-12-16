Промо
0

В рамках трофи-тура главный приз БЕТСИТИ Кубка Лиги прокатился на оленьей упряжке

Перед финалом турнира кубок съездил в гости к коренным жителям Ханты-Мансийского автономного округа. Родовые угодья семьи Кантеровых находятся на реке Пим в 170 километров от Сургута. Их семья проживает на этих землях уже 4 поколения или более 100 лет, и зимой до них можно добраться только на снегоходах с санями. В рамках завершающегося трофи-тура кубок доехал на санях до Кантеровых, познакомился с обычаями и традициями коренных жителей региона, понаблюдал за рыбалкой и даже прокатился на оленей упряжке. До этого кубок посетил все значимые места Сургута, где проходит сам турнир – вантовый мост, памятник «Трудовому подвигу поколений нефтяников» и Черной лисе и главный парк города.

Финал БЕТСИТИ Кубка Лиги между «Ухтой» и «Газпром-Югрой» пройдет на стадионе «Энергетик» в 17:00 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Аналитики БЕТСИТИ считают «Югру» небольшим фаворитом, на их победу предлагается коэффициент 2.23, победа «Ухты» оценивается котировкой 2.47, а ничья в основное время оценивается кэфом 4.50. С полной линией на события встречи можно ознакомиться здесь.

Также БЕТСИТИ дарит фрибет 3000 за ставку с коэффициентом от 1.70 на футзал. Переходи на сайт, регистрируйся с промокодом SURGUT, делай ставку и получай фрибет!

Ставки на спорт
БЕТСИТИ
натив
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Глава футбольной федерации Марокко призвал бороться с 1xBet. Букмекер работает в стране нелегально и спонсирует местный клуб
147 минут назад
Гвардиола стал вторым фаворитом на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров
21сегодня, 13:17
Рэшфорд уйдет из «МЮ» по окончании сезона, считают букмекеры. Он не попал в заявку на игру с «Сити»
13сегодня, 12:11
Рынок онлайн-гемблинга Латинской Америки вырастет в 5 раз к 2028 году (Vixio)
сегодня, 11:47
Бухгалтер-лудоманка из Бурятии похитила более 1,5 млн рублей у образовательного учреждения
сегодня, 10:34
«Аталанта» выиграла 10 матчей подряд в Серии А. С октября коэффициент на чемпионство обвалился в 9 раз – выше котируется только «Интер»
5сегодня, 10:03
Холанд и Салах лидируют в гонке бомбардиров АПЛ. Форвард «Сити» котируется выше – 1.65 против 3.20
1сегодня, 09:38
«Атлетико» выиграл 11 матчей подряд и лидирует в Ла Лиге по потерянным очкам. 5.50 – станут чемпионами
3сегодня, 09:10
«Барселона» сенсационно проиграла «Леганесу» дома. На победу гостей давали всего 4%
1сегодня, 08:37
Коэффициент на чемпионство «Сити» вырос в 7 раз с начала сезона – с 2.15 до 15.00. «Ливерпуль» выиграет АПЛ, считают букмекеры
4сегодня, 07:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Саутгемптон» – клуб, в ворота которого Сон забил больше всего мячей в карьере. 2.10 – коэффициент на гол корейца
1вчера, 17:49
Холанд забил 6 мячей в 4 матчах против «МЮ» в АПЛ. Норвежец котируется самым вероятным автором гола в предстоящей игре
1вчера, 15:42
«Сосьедад» не пропускает в 5 матчах подряд. Букмекеры считают, что серия продлится в игре против «Лас-Пальмаса»
вчера, 14:51
«Челси» не побеждает «Брентфорд» в 5 матчах подряд. 1.38 – серия прервется
1вчера, 08:44
Армянский букмекер Vbet приобрел Parimatch Brazil в рамках расширения присутствия в Латинской Америке
вчера, 08:34
Правительство Новой Зеландии планирует запретить собачьи бега из-за высокого процента травмированных животных
вчера, 08:13
Кирилл Бельский: «Фоден любит забивать против «Ман Юнайтед» в АПЛ»
вчера, 07:25
«Ман Сити» – «Ман Юнайтед»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита манчестерского дерби
вчера, 07:05Промо
Совокупный доход игорной отрасли Филиппин составит рекордные $6 млрд по итогам 2024 года
214 декабря, 16:48
Доходы игорного рынка в Испании достигли €348 млн в 3-м квартале 2024 года
14 декабря, 15:11
Рекомендуем