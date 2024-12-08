«Краснодар» и «Локомотив» сыграли 0:0 впервые с 2014 года. На точный счет зашел коэффициент 16.00

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью (0:0) в 18-м туре Мир РПЛ.

«Железнодорожники» не обыгрывают «быков» на выезде с 2016 года. До матча «Краснодар» котировался фаворитом. Ничья оценивалась в 4.10.

Команды сыграли друг с другом со счетом 0:0 впервые с 2014 года. На нулевую ничью зашел коэффициент 16.00. На тотал меньше 2,5 голов давали 2.30, на тотал меньше 1,5 – 4.70.

На 84-й минуте гол Джона Кордобы отменили из-за офсайда. На отмененный/незасчитанный гол в матче можно было поставить с коэффициентом 2.50.

Перед 18-м туром авторы Спортса’’ сделали прогнозы на матч «Краснодар» – «Локомотив». Глеб Чернявский поставил на непоражение «железнодорожников», а Александр Дорский – на победу «быков» и тотал меньше 2,5 голов.

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