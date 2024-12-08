«ПСЖ» подал в суд на бывшего гемблинг-партнера. Клуб добивается спонсорских выплат, которые не получил в период действия контракта

«ПСЖ» подал иск в суд Кюрасао против своего экс-спонсора, игорного оператора Cbet.

В 2022 году клуб подписал соглашение с игорным оператором о региональном партнерстве в Латинской Америке сроком на один сезон. Однако несмотря на истечение контракта, в социальных сетях и на сайте Cbet утверждается, что он является спонсором «ПСЖ».

Французский клуб подал иск, чтобы Cbet признали банкротом на Кюрасао. Также парижане пытаются добиться предусмотренных контрактом спонсорских выплат, которые не были получены в период действия партнерства.

Сумма, на которую претендует «ПСЖ», неизвестна.

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