«Оренбург» потерпел 6-е поражение подряд – от «Ахмата». На это давали коэффициент 1.92
«Ахмат» дома обыграл «Оренбург» в 18-м туре Мир РПЛ (1:0).
В прематче грозненцы котировались фаворитами за 1.92. «Ахмат» обыграл «Оренбург» впервые за 4 очных матча. Тотал меньше 1,5 гола зашел за 3.90. Команды сыграли друг с другом четвертый низовой матч подряд (тотал меньше 2,5 голов).
Это шестое поражение «Оренбурга» подряд. Единственная победа в сезоне РПЛ была одержана в первом туре – над «Спартаком» (2:0).
У «Ахмата» первая победа за 7 игр во всех турнирах.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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