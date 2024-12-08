«Оренбург» потерпел 6-е поражение подряд – от «Ахмата». На это давали коэффициент 1.92

«Ахмат» дома обыграл «Оренбург» в 18-м туре Мир РПЛ (1:0).

В прематче грозненцы котировались фаворитами за 1.92. «Ахмат» обыграл «Оренбург» впервые за 4 очных матча. Тотал меньше 1,5 гола зашел за 3.90. Команды сыграли друг с другом четвертый низовой матч подряд (тотал меньше 2,5 голов).

Это шестое поражение «Оренбурга» подряд. Единственная победа в сезоне РПЛ была одержана в первом туре – над «Спартаком» (2:0).

У «Ахмата» первая победа за 7 игр во всех турнирах.

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