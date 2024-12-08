В 5 из 6 последних матчей «Атлетико» было забито 3+ мяча. 1.85 – коэффициент на тотал больше 2,5 голов в игре с «Севильей»

«Атлетико» примет «Севилью» в 16-м туре Ла Лиги.

«Атлетико» – явный фаворит за 1.43. Победа «Севильи» оценивается в 8.20, на ничью дают 4.90.

В 5 из 6 последних матчей с участием «матрасников» было забито 3+ мяча. В предстоящей игре на тотал больше 2,5 голов можно поставить за 1.85. Тотал меньше 2,5 идет за 1.98.

Матч пройдет 8 декабря. Начало – в 23:00 мск.

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