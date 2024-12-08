«Вольфсбург» обыграл «Майнц», уступая 2:3 к 83-й минуте – 4:3. В лайве на победу зашел коэффициент 62.00

«Вольфсбург» дома победил «Майнц» в 13-м туре Бундеслиги (4:3).

В прематче хозяева котировались фаворитами. По ходу игры «Вольфсбургу» трижды пришлось отыгрываться. К 83-й минуте «волки» уступали 2:3, коэффициент на их победу достигал 62.00. На 83-й «Вольфсбург» сравнял счет, а на 90+4 забил победный гол.

Впервые с 2010 года в очном матче этих команд было забито 6+ мячей. В предматчевой линии максимальный тотал был 5,5 голов с коэффициентом 12.00.

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