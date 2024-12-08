В Макао доходы казино в ноябре составили 2,3 млрд долларов

Казино Макао заработали 2,3 млрд долларов за ноябрь 2024 года.

В годовом исчислении показатель вырос на 14,9%. Главной причиной является смягчение требований к туристам, в связи с чем их число увеличилось.

Теперь результаты по показателю валового игрового дохода составляют 80,4% от допандемического уровня. Выход на доковидные цифры – одна из ключевых задач для операторов Макао.

Местные чиновники прогнозируют, что годовой доход региона составит 28,4 млрд долларов. За 2023-й казино Макао заработали 22,75 млрд долларов.

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