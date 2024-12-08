В Макао доходы казино в ноябре составили 2,3 млрд долларов
Казино Макао заработали 2,3 млрд долларов за ноябрь 2024 года.
В годовом исчислении показатель вырос на 14,9%. Главной причиной является смягчение требований к туристам, в связи с чем их число увеличилось.
Теперь результаты по показателю валового игрового дохода составляют 80,4% от допандемического уровня. Выход на доковидные цифры – одна из ключевых задач для операторов Макао.
Местные чиновники прогнозируют, что годовой доход региона составит 28,4 млрд долларов. За 2023-й казино Макао заработали 22,75 млрд долларов.
«Реал» и «Барселона» сравнялись по шансам на чемпионство – теперь по 50%. Фаворитами тоже успели побывать
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Yogonet
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости