«Арсенал» сыграл вничью с «Фулхэмом», хотя котировался явным фаворитом
«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Фулхэмом» в 15-м туре АПЛ (1:1).
В прематче «Арсенал» котировался явным фаворитом за 1.68. Ничья шла за 4.40. В лайве коэффициент на этот исход достигал 9.00.
«Канониры» выиграли лишь 2 из 6 последних матчей против «дачников». На непоражение «Фулхэма» давали 2.40.
Тотал меньше 2,5 голов сыграл за 2.05.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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