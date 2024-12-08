«Арсенал» сыграл вничью с «Фулхэмом», хотя котировался явным фаворитом

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Фулхэмом» в 15-м туре АПЛ (1:1).

В прематче «Арсенал» котировался явным фаворитом за 1.68. Ничья шла за 4.40. В лайве коэффициент на этот исход достигал 9.00.

«Канониры» выиграли лишь 2 из 6 последних матчей против «дачников». На непоражение «Фулхэма» давали 2.40.

Тотал меньше 2,5 голов сыграл за 2.05.

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