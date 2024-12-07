«Ювентус» на 90+2 спасся в матче с «Болоньей» – 2:2. В лайве на ничью давали 11.00

«Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей» в 15-м туре Серии А (2:2).

В прематче «Ювентус» котировался фаворитом за 1.80. На ничью давали 3.50, в лайве при счете 2:0 в пользу «Болоньи» коэффициент на этот исход поднялся до 11.00. Команды сыграли вничью в 5 из 6 последних очных матчей. Тотал больше 3,5 голов зашел за 5.10.

У «Ювентуса» нет поражений в 15 турах Серии А. 9 из 15 матчей завершились вничью.

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