«Рубин» победил махачкалинское «Динамо» – 3:2. В матче с участием махачкалинцев впервые было забито 5+ голов в РПЛ, на это давали меньше 6%
«Рубин» на выезде обыграл «Динамо» Махачкала в 18-м туре Мир РПЛ (3:2).
В премачте у команд были равные шансы – обе оценивались в 3.00. Букмекеры не ожидали, что игра получится результативной: на тотал больше 2,5 голов давали 3.30, на тотал меньше 2,5 предлагали коэффициент 1.34. Тотал больше 4,5 зашел за 17.00 (примерно 5,8% вероятности).
Это первый матч с участием махачкалинцев в РПЛ, в котором было забито 5+ голов. До этого в 15 из 17 туров сыграл тотал меньше 2,5 мячей.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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