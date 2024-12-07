«Ман Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» – 2:2. На это давали 4.10
«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в 15-м туре АПЛ (2:2).
В прематче «Ман Сити» котировался фаворитом за 1.65. На «Кристал Пэлас» можно было поставить за 5.20. Ничейный исход оценивался в 4.10. Это третья ничья в последних шести матчах между этими командами. Тотал больше 3,5 голов зашел за 2.70.
У «Сити» лишь одна победа в последних 9 матчах.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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