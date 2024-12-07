«Крылья Советов» не обыгрывают «Ростов» на выезде с 2018 года. На победу хозяев с форой (-1,5) зашел коэффициент 2.80

«Ростов» дома обыграл «Крылья Советов» в 18-м туре Мир РПЛ (3:1).

В прематче «Ростов» котировался фаворитом за 1.72. На победу с форой (-1,5) можно было поставить за 2.80. Тотал больше 3,5 голов зашел также за 2.80. На автогол давали 8.50.

«Крылья Советов» не обыгрывают «Ростов» на выезде пять лет. Последняя победа была в 2018 году – 1:0.

Ставочная вики Спортса

Коэффициент 30 и 0% на первое место. Как оценивали «Спартак» в октябре?