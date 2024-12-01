«Динамо» не побеждает «Ахмат» в гостях с 2021 года. 1.86 – продление тренда

«Ахмат» примет московское «Динамо» в 17-м туре Мир РПЛ.

«Динамо» котируется фаворитом за 2.00. На «Ахмат» можно поставить за 3.70, на ничью – за 3.90.

Грозненцы не проигрывают дома бело-голубым 4 матча подряд. Последняя победа «Динамо» в Грозном состоялась в 2021 году – 2:1. Если «Ахмат» снова не уступит, зайдет коэффициент 1.86.

Матч пройдет 2 декабря. Начало – в 19:00 мск.

Ставочная вики Спортса

«Сити» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» только раз за 21 год – без зрителей! Со зрителями – почти без шансов