«Динамо» не побеждает «Ахмат» в гостях с 2021 года. 1.86 – продление тренда
«Ахмат» примет московское «Динамо» в 17-м туре Мир РПЛ.
«Динамо» котируется фаворитом за 2.00. На «Ахмат» можно поставить за 3.70, на ничью – за 3.90.
Грозненцы не проигрывают дома бело-голубым 4 матча подряд. Последняя победа «Динамо» в Грозном состоялась в 2021 году – 2:1. Если «Ахмат» снова не уступит, зайдет коэффициент 1.86.
Матч пройдет 2 декабря. Начало – в 19:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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