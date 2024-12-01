Угальде забил два гола в первом тайме с «Краснодаром». На его дубль сыграл коэффициент 9.00
«Спартак» играет в гостях с «Краснодаром» в 17-м туре Мир РПЛ (2:0, перерыв).
На 17-й минуте счет открыл Манфред Угальде, на 28-й форвард красно-белых сделал дубль. Угальде котировался вторым по вероятности автором гола в матче (после Джона Кордобы) – с коэффициентом 2.55. На его дубль можно было поставить за 9.00.
Манфред забил 8 голов в 3 последних турах РПЛ. Форвард лидирует в списке бомбардиров с 14 мячами.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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