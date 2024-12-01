«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» со счетом 2:0. У Салаха 1+1 – на это зашел коэффициент 7.80
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в 13-м туре АПЛ (2:0).
До матча «Ман Сити» котировался андердогом впервые за 6 лет. На «Ливерпуль» можно было поставить с коэффициентом 2.20.
«Горожане» лишь однажды выиграли на «Энфилде» за последний 21 год – в 2021-м со счетом 4:1, матч проходил без зрителей из-за коронавируса.
Мохамед Салах сделал 1+1 в сегодняшней игре. Вингер «Ливерпуля» ассистировал Коди Гакпо на 12-й минуте, а на 78-й забил с пенальти. На гол и результативную передачу Салаха можно было поставить за 7.80. У египтянина 12 голов и 7 ассистов в 22 матчах против «Ман Сити».
«Горожане» не побеждают в 6 играх подряд.
«Сити» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» только раз за 21 год – без зрителей! Со зрителями – почти без шансов
Опубликовала: Венера Кравченко
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