«Зенит» проиграл «Крыльям Советов» в РПЛ впервые с 2015 года. В лайве на победу самарцев давали 2,5%

«Зенит» проиграл «Крыльям Советов» в 17-м туре Мир РПЛ (2:3).

В прематче «Зенит» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.35 (примерно 74% вероятности). На самарцев можно было поставить за 9.40 (около 10%). В лайве при счете 1:0 в пользу петербуржцев победа «Крыльев» оценивалась в 40.00 (2,5%).

На индивидуальный тотал Ивана Сергеева больше 0,5 голов давали 4.25. Форвард «Крыльев» сделал дубль.

«Зенит» проиграл «Крыльям» в РПЛ впервые с 2015 года – тогда самарцы в гостях победили со счетом 3:1.

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