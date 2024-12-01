«Зенит» проиграл «Крыльям Советов» в РПЛ впервые с 2015 года. В лайве на победу самарцев давали 2,5%
«Зенит» проиграл «Крыльям Советов» в 17-м туре Мир РПЛ (2:3).
В прематче «Зенит» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.35 (примерно 74% вероятности). На самарцев можно было поставить за 9.40 (около 10%). В лайве при счете 1:0 в пользу петербуржцев победа «Крыльев» оценивалась в 40.00 (2,5%).
На индивидуальный тотал Ивана Сергеева больше 0,5 голов давали 4.25. Форвард «Крыльев» сделал дубль.
«Зенит» проиграл «Крыльям» в РПЛ впервые с 2015 года – тогда самарцы в гостях победили со счетом 3:1.
«Сити» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» только раз за 21 год – без зрителей! Со зрителями – почти без шансов
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости