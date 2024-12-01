«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон» – 4:0. На дубль Рэшфорда зашел коэффициент 10.10, на Зиркзе ставки не принимались

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон» в 13-м туре АПЛ (4:0).

В прематче «МЮ» котировался явным фаворитом за 1.62. Победа с форой (-3,5) зашла за 10.50. «Эвертон» не забил в 4-м матче подряд. На ноль голов от «ирисок» можно было поставить за 2.50.

Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзе оформили по дублю. На индивидуальный тотал Рэшфорда больше 1,5 гола давали 10.10. На Зиркзе ставки не принимались. Джошуа забил за «МЮ» впервые с августа.

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