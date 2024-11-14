«Лига Ставок» подвела итоги акции «Умножаем на 100» на матче памяти Федора Черенкова

В Москве на «Лукойл Арене» завершился матч Лига Ставок Лига Легенд между легендами «Спартака» и «Динамо» (1:2). Игру, посвященную памяти выдающегося отечественного футболиста Федора Черенкова, посетили 14 710 человек.

В честь Всемирного дня доброты, который отмечался 13 ноября, букмекерская компания «Лига Ставок» проводила благотворительную акцию: умножила на 100 общее количество болельщиков на трибунах, полученную сумму конвертировала в деньги и направила 1 миллион 471 тысячу рублей в Благотворительный фонд «Созвездие Добра».

Средства пойдут на строительство многофункциональной спортивной площадки для воспитанников социально-реабилитационного центра «Открытый дом» в Ульяновске. Создание спортивной инфраструктуры в регионах – это часть большой социальной программы «Лига Добра», которую Фонд активно развивает вместе с Лигой Ставок.

Стоит отметить, что Лига Ставок проводит благотворительную акцию «Умножаем на 100» уже в четвертый раз. Ранее они были приурочены к выступлению национальной сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине, возвращению на лёд Ильи Ковальчука, а также рекордной экспедиции легендарного путешественника Федора Конюхова на Северный полюс. По итогам этих проектов были построены спортивные объекты для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в Белгородской и Свердловской областях.

О благотворительной программе «Лига Добра»

«ЛИГА ДОБРА» – совместная корпоративно-социальная программа Благотворительного фонда «Созвездие Добра» и букмекерской компании «Лига Ставок». Программа направлена на адресную поддержку спортсменов разных поколений и развитие спортивной инфраструктуры в России. Сегодня она реализуется в 35 субъектах Российской Федерации.

В настоящий момент в рамках «Лиги Добра» построен 21 спортивный объект в различных уголках страны нашей страны: спортивные площадки в Нижнем Тагиле, Ржеве, Азове, Тульской и Нижегородской областях; спортивные залы в Тихвине и Краснодаре; тренажерные площадки в Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Белгородской и Астраханской областях; хоккейную коробку в Свердловской и Челябинской области, футбольные поля в Казани, Уфе, Нижегородской и Астраханской областях, а также скалодром в Челябинской области.