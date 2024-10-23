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UFC 308 вместе с BetBoom

Главный бойцовский промоушен редко радует российского зрителя удобным временем, но не на этой неделе. 308-й номерной турнир пройдет в Абу-Даби. Предварительный кард стартует в 17:00, основной в 22:00 (по Мск). Сможет ли Топурия защитить пояс? Продлится ли винстрик Чимаева? Уверен ли в своей очередной победе Шара Пуля? BetBoom усилит впечатления от и так интересного турнира с нашими бойцами.

Отвечай на вопросы о UFC 308 на специальном сайте, делай ставку от 800₽ с кэфом не ниже 1.3 на UFC и участвуй в розыгрыше 700 тысяч фрибетов, пояса UFC, джерси с автографом Ислама Махачева, фото Конора Макгрегора и канвас с UFC 189 из официального магазина UFC. Итоги конкурса будут подведены 28 октября.

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