ЦСКА победил махачкалинское «Динамо». На гол Мусаева сыграл коэффициент 2.50
ЦСКА в гостях обыграл «Динамо» Махачкала в 12-м туре Мир РПЛ (1:0).
В прематче армейцы котировались фаворитами за 1.78. Победа махачкалинцев с форой (+1,5) оценивалась в 1.36. Тамерлан Мусаев, забивший на 56-й минуте, считался самым вероятным автором гола с коэффициентом 2.50.
Тотал меньше 1,5 мячей зашел в 6-м матче подряд в РПЛ с участием махачкалинского «Динамо».
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Опубликовала: Венера Кравченко
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