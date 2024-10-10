Элджей стал амбассадором Winline

Рэпер Элджей стал амбассадором букмекерской компании Winline.

«Уникальный стиль, жажда экспериментов и индивидуальность — это те вещи, которые объединяют нас и одного из главных исполнителей российской сцены.

Мы рады объявить о начале нового партнерства, открывающего двери для большого числа совместных проектов, которые покажут, как музыка и спорт могут коллаборировать, чтобы делать разницу», – сообщили в Winline.

Фото: скриншот из видео Winline.

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