«Краснодар» разгромил «Химки». На фору «быков» сыграли 8.00
«Краснодар» разгромил «Химки» (4:0) в 11-м туре Мир РПЛ.
В прематче «быки» котировались явными фаворитами за 1.38. Победа с форой (-3,5) оценивалась коэффициентом 8.00. Тотал больше 3,5 голов зашел за 2.80.
Перед стартом 11-го тура РПЛ авторы Спортса’’ сделали ставки на матчи в рамках конкурса прогнозов. Александр Дорский поставил на победу «Краснодара» над «Химками» с форой (-2).
ЦСКА не проиграет «Динамо», «Краснодар» разгромит «Химки», в Воронеже вообще не будет голов – прогнозы Дорского и Алфимова на РПЛ
Опубликовала: Венера Кравченко
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