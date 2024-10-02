Тотал меньше 2,5 голов зашел впервые за 8 домашних матчей «Байера». Букмекеры ожидали, что игра с «Миланом» получится результативной
«Байер» обыграл «Милан» (1:0) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Леверкузенцы подходили к матчу явными фаворитами за 1.70. Единственный гол забил на 51-й минуте Виктор Бонифасе. Он котировался самым вероятным автором забитого мяча с коэффициентом 2.20.
Букмекеры ожидали, что игра получится результативной – на тотал больше 2,5 голов давали 1.48. Тотал меньше 2,5 зашел за 2.65. До этого в 7 домашних матчах «Байера» подряд было забито минимум три мяча.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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