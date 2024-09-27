Объем ставок на русский бильярд вырос в 4 раза за 3 года
Глава отдела спонсорств БК BetBoom Павел Краснов сообщил об увеличении объема ставок на русский бильярд.
Краснов в рамках сессии «10 правил высокоэффективных спонсорств» на «Спорт Бизнес Конгрессе» заявил, что объем ставок на русский бильярд вырос в 4 раза за последние 3 года.
Однако, представитель BetBoom отметил, что в абсолютных величинах рынок ставок на русский бильярд остается небольшим.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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