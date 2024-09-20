«Барселона» проиграла «Монако». На победу монегасков давали 4.70

«Барселона» на выезде проиграла «Монако» в 1-м туре Лиги чемпионов (1:2).

До матча «Монако» котировался андердогом за 4.70. Тотал больше 2,5 голов зашел за 1.46. На 10-й минуте защитник каталонцев Эрик Гарсия получил красную карточку за фол последней надежды. На удаление сыграл коэффициент 4.00.

На точный счет матча давали 14.00.

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