«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» на выезде в третий раз подряд. На это давали 2.55

«Арсенал» победил «Тоттенхэм» (1:0) в лондонском дерби в рамках 4-го тура АПЛ.

До матча на «канониров» можно было поставить за 2.55, в лайве – за 3.20. Тотал меньше 1,5 гола зашел за 5.00.

На точный счет матча давали коэффициент 11.00. Ставка на «обе забьют – нет» зашла за 2.50.

Ставки на Спортсе

Лишь 1 пропущенный «Зенита» за 8 туров – близко, но не идеал. Кто был лучше?