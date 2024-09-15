«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» на выезде в третий раз подряд. На это давали 2.55
«Арсенал» победил «Тоттенхэм» (1:0) в лондонском дерби в рамках 4-го тура АПЛ.
До матча на «канониров» можно было поставить за 2.55, в лайве – за 3.20. Тотал меньше 1,5 гола зашел за 5.00.
На точный счет матча давали коэффициент 11.00. Ставка на «обе забьют – нет» зашла за 2.50.
Лишь 1 пропущенный «Зенита» за 8 туров – близко, но не идеал. Кто был лучше?
Опубликовала: Венера Кравченко
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