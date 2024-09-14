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«Ноттингем» обыграл «Ливерпуль» в гостях впервые за 55 лет

«Ноттингем Форест» на выезде обыграл «Ливерпуль» в 4-м туре АПЛ.

До матча на гостей предлагался коэффициент 13.2. Тотал меньше 2,5 голов зашел за 2.80.

Это первое домашнее поражение «Ливерпуля» от «Ноттингема» за 55 лет. Последний раз «Форест» обыгрывал «красных» на выезде в 1969 году (2:0).

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Опубликовала: Венера Кравченко
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