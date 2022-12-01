Olimpbet разыграет перчатки с автографами Регбиста и Тарасова

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16 декабря на Top Dog 18 пройдет самый ожидаемый бой среди фанатов кулачных боев. Создатель промоушена Регбист встретится со звездой поп-MMA Артёмом Тарасовым. Этот бой отменялся трижды, но теперь бойцам ничто не помешает. Нас ждет легендарная битва!

Olimpbet, генеральный партнер Top Dog, готовит огненный конкурс перед главным боем года. В группе VK букмекерская компания разыгрывает перчатки с автографами Регбиста и Тарасова.

Как участвовать в розыгрыше:

  • Подписаться на сообщество Olimpbet в VK.
  • Поставить лайк и сделать репост публикации.
  • Отметить друга в комментариях под постом.

8 декабря с помощью генератора случайных чисел Olimpbet определит победителя, который заберет перчатки с автографами Регбиста и Артема Тарасова.

В линии Olimpbet уже можно поставить на все бои Top Dog 18. Для главного поединка компания подготовила специальную акцию с кешбэком. Делайте ставки на победу Регбиста от 500 рублей, а если он проиграет, то Olimpbet вернет 30%.

Получайте максимум эмоций от кулачных боев вместе с Olimpbet.