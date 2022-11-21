Англия – Иран, США – Уэльс, Сенегал – Нидерланды: игры второго дня мундиаля в Катаре

Если в первый день ЧМ-2022 на суд зрителей был представлен только матч открытия, в котором сошлись сборные Катара и Эквадора, то уже во второй болельщикам предстоит увидеть сразу три игры, и это не предел.

Группа В

Англия – Иран (19:00)

Первое в истории соперничество между «Тремя Львами» и «Персидскими Леопардами» пройдет на стадионе «Халифа Интернейшнл» – единственной футбольной арене Катара, построенной в этой стране еще до того, как она получила право проведения ЧМ-2022. Объект был возведен еще в 1976 году, а потом был дважды серьезно модернизирован.

Англичане считаются одними из главных претендентов на победу не только в группе В, но и во всем турнире. По крайней мере, почти не обсуждается возможность того, что дружина Гарета Саутгейта не доберется до стадии плей-офф.

Между тем, последние выступления сборной Англии настораживают. «Три Льва» не могут выиграть на протяжении шести матчей (три ничьи и столько же поражений) – именно так они выступили в Лиге наций, из-за чего вылетели из дивизиона А.

Что касается команды Ирана, то она в последнее время чередует хорошие матчи с не очень успешными: к примеру, «Принцы Персии» на товарищеском уровне обыграли Уругвай (2:1), но уступили Тунису (0:2). Однако битва против англичан – это уже совершенно другой уровень. И чем она завершится, предсказать крайне сложно, ведь, как было уже сказано, эти противники еще никогда прежде между собой не соперничали. Самая широкая линия на эту игру – у Olimpbet: П1 – 1.39, Х – 4.71, П2 – 10.

Группа А

Сенегал – Нидерланды (22:00)

Как и Иран с Англией, Сенегал с Нидерландами будет спорить друг с другом впервые в истории, несмотря на то, что обе эти сборные регулярно пробиваются в финальную часть мировых первенств.

Согласно рейтингу ФИФА, «Львы Теранги» считаются сильнейшей сборной африканского континента, занимая в мировой табели о рангах 18-ю позицию. Многие специалисты прочили Сенегалу очень успешное выступление на ЧМ-2022. Однако незадолго до поездки в Катар коллектив под руководством Алиу Сиссе понес потерю, которую можно считать невосполнимой. Из-за травмы, полученной в матче немецкой Бундеслиги за «Баварию», на ЧМ-2022 не сможет сыграть главная звезда сенегальской сборной Садио Мане.

Узнав о проблемах со здоровьем своего лидера, местные шаманы пообещали поставить его на ноги к мировому первенству, а Сиссе под их нажимом даже включил форварда в итоговую заявку на мундиаль. Однако реальность оказалась намного суровее обещаний колдунов: последнее медобследование показало, что Мане не сыграет ни на чемпионате мира, ни вообще в ближайшие полгода.

Сборная Нидерландов – главный фаворит квартета В. «Оранжевые» на двух подряд мундиалях добирались до медалей («серебро» в 2010-м и «бронза» в 2014-м), но пролетели мимо ЧМ-2018 в России. Сейчас «летучие голландцы» полны решимости вернуться на призовой пьедестал. И ведь у них есть для этого неплохие шансы. Правда, для начала необходимо преодолеть групповой барьер. Кэфы на этот матч: П1 – 6.01, Х – 3.76, П2 – 1.67.

Группа В

США – Уэльс (01:00)

Выходя на поле стадиона «Ахмед бин Али», американские и валлийские футболисты уже будут знать, как сыграли их конкуренты по группе В – сборные Ирана и Англии. В отличие от своих соседей по квартету, команды США и Уэльса уже дважды выясняли отношения между собой. Правда, оба раза это были товарищеские матчи, тем не менее, некоторую пищу для анализа они подкинули.

Американцы еще ни разу не то, что не проиграли британцам, они пока даже не пропускали от них (победа 2:0 и ничья 0:0). К тому же, «Янки» имеют преимущество перед «Драконами» не только по истории личных встреч, но и в виде опыта выступления на мировых первенствах.

Сборная США из девяти предыдущих мундеалей пропустила всего один – ЧМ-2018 в России, тогда как команда Уэльса участвует в планетарном форуме всего во второй раз и впервые с 1958 года. Фактор «новичка» может оказать серьезное влияние на результат матча. Но каков будет его итог, покажет только игра. Линия на игру – здесь.

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