Кардашьян написала, что хочет встретиться с Дончичем и выучить словенский. Ответ Луки собрал в 10 раз больше лайков
Ким Кардашьян, предпринимательница и блогер с более чем 358 миллионами подписчиков в Инстаграм, неожиданно заинтересовалась Лукой Дончичем. Она написала: «Кто-нибудь знает, когда он играет? Я хочу с ним встретиться».
Но это не все. Под постом «Лейкерс» о Дончиче Ким добавила еще один комментарий: «Хочу выучить словенский»
Ответ Луки: «Пожалуйста, не надо».
Дебют Дончича за «Лейкерс» запланирован на понедельник – против «Юты». Однако участие словенца в матче под вопросом, клуб оценивает его физическое состояние как «сомнительное».