😲 «Он копирует все мои движения». Помните, кого Джордан боялся в игре один на один?

Представьте, что вы Майкл Джордан – король баскетбола. Но ведь и вас можно свергнуть, и кого вы боитесь больше всего?

Сам Джордан не стесняется назвать игрока, способного переиграть его в лучшую игру с мячом.

Майкл назвал его еще 10 лет назад:

«Если бы я был в расцвете сил, с кем бы я хотел сыграть один на один? Этот список очень длинный. Я бы начал с Джерри Уэста, Элгина Бейлора, Кобе Брайанта, Леброна Джеймса, Ди Уэйда в расцвете сил. Это хорошее начало.

Я не думаю, что проиграю кому-то, кроме Кобе, потому что он копирует все мои движения».

Это уж точно, НБА даже сделала нарезку великого противостояния.

Напомним, Кобе Брайант трагически погиб в возрасте 41 года в 2020 году.