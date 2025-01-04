😲 «Он копирует все мои движения». Помните, кого Джордан боялся в игре один на один?
Представьте, что вы Майкл Джордан – король баскетбола. Но ведь и вас можно свергнуть, и кого вы боитесь больше всего?
Сам Джордан не стесняется назвать игрока, способного переиграть его в лучшую игру с мячом.
Майкл назвал его еще 10 лет назад:
«Если бы я был в расцвете сил, с кем бы я хотел сыграть один на один? Этот список очень длинный. Я бы начал с Джерри Уэста, Элгина Бейлора, Кобе Брайанта, Леброна Джеймса, Ди Уэйда в расцвете сил. Это хорошее начало.
Я не думаю, что проиграю кому-то, кроме Кобе, потому что он копирует все мои движения».
Это уж точно, НБА даже сделала нарезку великого противостояния.
Напомним, Кобе Брайант трагически погиб в возрасте 41 года в 2020 году.