Близняшки, как повод полюбить баскетбол – знакомимся с восходящими звездочками 😍

Близняшки Хейли и Ханна Кавиндер – еще один повод полюбить баскетбол.

23-летние девушки входят в состав команды университета Майами, но примечательны они не своими достижениями на площадке.

Благодаря своей внешности девушки заключили рекламные контракты на несколько миллионов долларов с рядом спортивных и косметических брендов. У каждой из сестер более 950 000 подписчиков в Инстаграме.

Сестры встречаются с игроками в американский футбол. Хейли — с форвардом «Даллас Ковбойз» Джейком Фергюсоном. Ханна — с квотербеком колледжа «Джордиа Буллдогс» Кейсоном Беком.