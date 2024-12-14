😲 Джордан наконец-то продал свой легендарный дом в Чикаго: владел землей 33 года и трехкратно уступил в цене... 💸

Особняк Майкла Джордана, который изначально был выставлен на продажу за $29 млн, наконец-то нашел нового хозяина. Только потребовалось целых 10 лет.

Но знаете, что удивляет больше всего? Цена, до которой легенде НБА пришлось подвинуться, чтобы избавиться от нежеланной недвижимости.

NBC Chicago уточняет, что сумма сделки составила $9,5 млн.

Уже бывший особняк Джордана имеет площадь в 3 тысячи квадратных метров. Первые попытки продать имущество Майкл предпринял 12 лет назад, но уже к 2015 году цена упала до $14,8 млн.

Имение спроектировано по индивидуальному заказу. На территории расположена баскетбольная площадка стандартного размера, бассейн с открытым видом, теннисный корт и даже комната для курения сигар.

В поместье девять спален и 19 ванных комнат, а ежегодный налог на имущество составляет $148 тысяч.

Джордан купил землю, на которой построен дом, в 1991 году.