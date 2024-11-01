А Джей Джей Редик-то не физрук и не шарлатан! Уже виден тренерский почерк в игре «Лейкерс»

Очень ранние выводы.

Долгое время в своих текстах я избегал упоминания имени Джей Джей Редика, называя его «будущий тренер «Лейкерс». Но не из брезгливости или нежелания проводить параллели с персонажами Гарри Поттера. Во-первых, на тот момент Редик еще не приступил к своим обязанностям, так что по факту действительно являлся будущим тренером «Лейкерс». А, во-вторых, наверное, просто не хотел сглазить.

И сейчас могу с уверенностью сказать, что мои лингвистические шаманства были не напрасны. «Лейкерс» стартовали с трех побед подряд (сейчас идут 3-2 после двух поражений в долгом выездном турне против амбициозного «Финикса» и, на секундочку, вообще еще не проигрывавшего «Кливленда» с первой строчки турнирной таблицы).

И какие-либо выводы о манере работы Редика делать рано.

Но мы все равно сделаем.

Редику удается успешно лавировать меж критических стрел, которых с момента его назначения было выпущено немало.

• Редику прочили стремительный уход в штопор уже на старте. Недолговечность тренеров в период властвования триумвирата Джинни Басс-Леброн-Роб Пелинка подтверждена документально. Люк Уолтон, Фрэнк Вогель, Дарвин Хэм работали под постоянным давлением и становились заготовкой на фарш в кратчайшие сроки. Вогель, отработавший больше всех (3 сезона), получил расчет после первого же минусового сезона. Отсрочку не обеспечил даже чемпионский титул, выигранный годом ранее.

• У Редика ровно ноль опыта работы тренером на взрослом уровне. Даже ассистентом. Год назад он тренировал детишек 8-9 лет, а сейчас возглавил один из самых популярных и узнаваемых баскетбольных клубов во всем мире.

• Нельзя не увязать подобное назначение с тесными дружескими отношениями между ним и Леброном. Сегодня ты сидишь на записи подкаста и цедишь винишко вместе со звездой «Лейкерс», пересыпая обсуждения баскетбольных схем взаимными восторгами. А завтра ты без всякого опыта и видимых логических предпосылок входишь в кабинет главного тренера «Лейкерс».

• В назначении экс-игрока НБА на должность тренера без опыта нет ничего нового. Примеров хватает, но по большей части это были люди заслуженные и харизматичные, своей карьерой доказавшие обоснованность притязаний на тренерскую должность. Редик не из их числа: 15 лет в НБА, 7 клубов, 12 очков в среднем за карьеру, никаких индивидуальных наград. Вердикт – крепкий ролевик типа нынешнего Грейсона Аллена, не более. Харизма? Сам Редик квалифицирует себя как «психа, которого все любили ненавидеть еще со времен выступлений за «Дьюк». Согласитесь, сомнительная слава.

Подобные характеристики сами собой перечеркивали всякое желание относиться к назначению Редика объективно. Самой великодушной и одновременно снисходительной реакцией была – дайте ему поработать, а потом посмотрим.

Что ж, уже немного поработал. Пора смотреть – бросаем первый, но явно не последний взгляд.

Новый тренер «Лейкерс» начал работать без раскачки

Все обшутили момент, когда Редик в первом матче сезона против «Миннесоты» срежиссировал одновременное появление на площадке Леброна и Бронни. Но вот на что действительно стоит обратить внимание, так это на то, как в той же самой игре тренер Редик использовал таймауты. Согласно статистике PBP, в четырех розыгрышах после таймаута (After Timeout Plays, «ATO»), которые провели «Лейкерс», они набрали 6 очков.

Это может показаться незначительным, но это 1,5 очка в пересчете на одно владение. И эти цифры превышают показатель в 1,25 очка, который в прошлом сезоне демонстрировали «Милуоки Бакс» – самая результативная команда лиги по ATO. Прошлогодние «Лейкерс» под руководством Дарвина Хэма, к примеру, демонстрировали показатель в 1,13 очка. Для дебюта Редика эти же 1,13 очка его «Лейкерс» – результативность команды в 92 розыгрышах без таймаутов!

Само по себе ничего из этого не дает нам ответа на вопрос – насколько хорош Редик в новом для себя амплуа, но при желании можно углядеть вполне очевидную закономерность – в игре с «Тимбервулвз» «Лейкерс» действовали более эффективно, после того как тренерский штаб (Редик в том числе) вносил корректировки. А без корректировок могут действовать так, как при прежнем тренере – только после таймаутов.

Это позитивный знак, хотя бы потому что латать игру команды новому тренеру в своем дебютном сезоне придется часто. Все лето мы обсуждали Бронни и то, каким местом он соответствует стандартам НБА. Но уже по первым матчам стало понятно, что вся нынешняя ротация «озерников» далека от этих стандартов. Реальное усиление со скамейки сейчас способен дать пока что только новичок Далтон Кнехт, которого все уже поспешили окрестить «главным стилом драфта». У Макса Кристи аховые 33% реализации с игры и какие-то совсем мизерные 28% из-за дуги. Еще хуже Гейб Винсент (31% с игры, 22% издали). Формировать впечатление о тотальной нехватке снайперов в задней линии помогает и стартовый разыгрывающий Д’Анджело Расселл, на шести дальних попытках едва выбивающий два попадания.

Пока что вся эта карусель продолжает вертеться благодаря Энтони Дэвису, который за 37 минут (самый высокий показатель в команде) в среднем выбивает MVP-статистику. Но Редик понимает, что так будет далеко не всегда, поэтому за счет таймаутов старается искать ситуации, в которых имеющийся у него в наличии суповой набор будет делать игру хотя бы чуть-чуть наваристее. При этом тренер не перегружает лидеров, несмотря на то, что формально они остаются на паркете. Просто часть их функций отходит игрокам скамейки, а там уже, что называется, как пойдет.

Идет по-разному. Команда показала, что с одинаковым успехом может как догонять с «-22» у «Финикса», так и улететь «-24» «Кливленду». Назначая Редика, «Лейкерс» совершенно точно думали о чем угодно, только не о стабильности, поэтому подобные шатания выглядят скорее как наработка опыта. Все это воспринимается клубом и болельщиками с положительной стороны. Что, естественно, играет на руку Редику в долгосрочной перспективе.

Пока что Редик успешно маскирует отсутствие опыта

Фактор, значение которого сильно преувеличено.

«Опыт – это, безусловно, важно. Но я не думаю, что есть какой-то один универсальный способ добиться успеха в этой лиге. Знаете великую фразу Майка Тайсона? Он говорил: «У каждого чудака есть план на бой, пока он не получил в лицо». На свою первую тренировку в «Голден Стэйт» я пришел со списком из семи пунктов. Мы кое-как выполнили три из них, и я вынужден был отпустить парней пораньше. Весь оставшийся день я задавался вопросом – как, черт возьми, люди годами работают на этой должности?

Слишком много составляющих, чтобы списывать успех на наличие опыта или неудачи на его отсутствие, – вспоминает Стив Керр свой дебют в качестве главного тренера.

И это не просто частное мнение. За последние 44 года шестнадцать бывших игроков НБА приходили на должность главных тренеров без прелюдий в виде работы ассистентами. В XXI веке таких случаев было всего 7, Редик – восьмой.

Чуть раньше появились два нестандартных примера: Лэрри Берд в 1997-м сразу взял себе срок в три года в «Индиане», один раз зашел в финал и, как обещал, оставил команду ассистенту, а сам перешел в менеджмент. Док Риверс в своем дебютном сезоне-1999/2000 взял награду лучшему тренеру НБА в «Орландо», затем выиграл титул с «Бостоном», после чего установил рекорд по количеству проигранных седьмых матчей в сериях плей-офф и сейчас вот-вот потеряет работу в «Милуоки» (но обязательно объявится где-то еще).

Согласно исследованиям автора The Ringer Зака Крэма тренеры-новички без опыта (Керр, Кидд, Риверс) в свой первый сезон, как правило, демонстрируют лучший процент побед (51,9%), чем специалисты, ранее трудившиеся ассистентами (44,1%). Во многом этот парадокс обусловлен тем, что тренер без опыта = игрок с именем, а им чаще достаются более качественные команды.

Не очень соотносится с ситуацией, в которой оказался Редик, но здесь ведь еще нужно учитывать и задачи на сезон. А они у нынешних «Лейкерс» максимально ликвидные, в диапазоне от сохранения Редиком своей работы к концу регулярки (что автоматически докажет правоту руководства при назначении его на должность) до сказочного завоевания чемпионства без единого поражения в плей-офф.

Первый вариант более жизнеспособен, если опираться не только на отдельные эпизоды работы Редика, но и на вполне объективные факторы. К таким, например, можно отнести потенциальное усиление в зимнее окно. В прошлом сезоне «Лейкерс» впервые за долгое время не стали доукомплектовываться и, в конечном итоге, именно это стало одной из причин не столько даже вылета из плей-офф, сколько критики менеджмента клуба и самого Леброна Джеймса.

В этот раз «озерники» должны дать Редику больше подкрепления, чем перепадало тому же Дарвину Хэму. И это объяснимо.

Редик ожидаемо очаровал игроков, журналистов и всех, всех, всех

Взять хотя бы его фразу после первого поражения в сезоне от «Финикса»: «Если есть к чему придраться, то, наверное, ко мне». Ведь это одновременно звучит и как тонкий троллинг всех тех, кто ждал осечки нового тренера «Лейкерс», и как девиз, с которым команда заходит в новый сезон. Редик знает, что вне зависимости от результатов его имя будет в перекрестье прицела примерно всегда. Но он умело пользуется своим уязвимым положением.

Джей Джей не упускает возможности продемонстрировать полную вовлеченность в игру. Его призывы «бросать этот чертов мяч», и обещания позвонить в офис лиги, чтобы она обеспечивала матчи «Лейкерс» «старыми мячами» (новыми играть неудобно, на то, чтобы их «разбить», нужно время) – эти нехитрые баскетбольные знания, которые призваны продемонстрировать тотальную погруженность Редика в процесс.

Да, он не может расчертить комбинацию вывода Кнехта на дугу из-под заслона со слабой стороны. Зато его обещание удостоится комментария «ему не все равно». Это и не плохо, и не хорошо. Это, если угодно, импортозамещение одного качества другим. Оно не решает проблему, но обеспечивает компенсаторный эффект.

Подобные выходки не только имеют неоспоримую медийную ценность (особенно в разрезе такой команды, как «Лейкерс»), но и смещают фокус внимания с осечек игроков на тренера, тем самым повышают авторитет Редика в раздевалке. В лиге, где некоторых тренеров – не будем показывать пальцем – берут на работу только потому, что он «здорово держит раздевалку», подобный репутационный капитал стоит очень дорого. И именно он может стать для Редика главным подспорьем, в случае если дела пойдут из рук вон плохо.

А пока – Редик, конечно, переоценен. И недооценен. Не только потому что с начала сезона прошло слишком мало времени, чтобы давать оценку – просто речь идет о тренере конкретно «Лейкерс», команды, в разговорах о которой всегда будут преобладать гиперболы.

Фото: East News /AP Photo/Eric Thayer; Gettyimages.ru /Ethan Miller, Ronald Martinez Sean, M. Haffey