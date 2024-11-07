«Главная особенность Китая – высокий уровень контакта». Блог Василия Прокофьева

От редакции: вы читаете материал в блоге Василия Прокофьева, российского тренера по физподготовке, который работает в Китае. Подписывайтесь, чтобы следить за обновлениями.

Всем привет!

Знакомимся заново! Меня зовут Василий Прокофьев. Я тренер по баскетболу и физической подготовке. Работал в Лиге развития НБА, NCAA D2, Единой Лиге ВТБ, в мужской и женской лигах Китая, женских сборных России до 16 и 18 лет, был личным тренером Аарона Джексона (в прошлом известного по выступлениям за ЦСКА) и не только.

Этот сезон я так же работаю в Китае, но уже в команде финалисте прошлого сезона Xinjiang Flying Tigers. Это одна из самых популярных команд лиги, даже на выездных играх можно встретить достаточно большое количество наших фанатов.

Первый пост о нашем штабе. Он у нас состоит из тренеров 4 национальностей: китайцы, кореец, итальянец и русский. Штаб включает в себя 12 человек:

· Главный тренер.

· 4 ассистента тренера: кореец, итальянец, китаец и я. У каждого свои обязанности, какие-то совмещаются. Кто-то отвечает за защиту/нападение, скаутинг китайских игроков, скаутинг иностранцев, индивидуальное развитие игроков и так далее.

· 2 тренера по физической подготовке.

· 2 переводчика. Китайский-английский и корейский-китайский.

· 2 врача-массажиста.

· 1 администратор команды.

Команда находится в Западном Китае, провинция Синдзянь, город Урумчи. До Астаны, Алма-Аты и Ташкента можно долететь всего за 2-2,5 часа. Это, кстати, самая удаленная точка от моря в мире. Практически до всех остальных команд лиги нам лететь 4-5 часов. Если проводить аналогию с НБА, то мы чем-то схожи с Портленд Трейл Блейзерс, которые пролетают больше всего километров за сезон (может тоже посчитать наши объемы за сезон – в часах или километрах?).

Все живем на базе с тремя баскетбольными залами, тренажерным залом, сауной, холодной/горячей ваннами и 3х-разовым питанием. В этом есть главное удобство – не нужно тратить время на дорогу до зала. Максимум за минуту спустился, и ты уже на месте! На базе кроме нас так же живут вторая и третья команды. Плюс днем и вечером на одной из площадок тренируются детские секции вплоть от самых маленьких, наверное 4-5 лет. Видел, когда у ребенка рюкзак был больше, чем он сам) Детские тренировки очень часто идут до 23:00. Доступ в зал для нас неограничен, в любое время.

В лиге 20 команд, регулярный сезон с середины октября по конец марта, игры в среднем каждые 2-3 дня. В регулярном сезоне 2024-2025 каждая команда сыграет чуть меньше 50 матчей (количество снизили на 10 по сравнению с сезоном 2023-2024). Но при этом добавился Кубок Клубов – внутри-сезонный турнир с призовым фондом во время окон на матчи сборной. Это +4 матча в группе и ¼, ½, финал.

Матч 4 четверти по 12 минут и 6 персональных фолов на игрока. В остальном все правила как в ФИБА. Команда может заявить не больше 4 иностранцев на матч. В 1-3 четвертях на площадке может находиться 2 иностранца, в 4 четверти только 1 иностранец.

Для меня главная особенность китайской лиги – высокий допустимый уровень контакта. Из-за чего далеко не каждый иностранец способен играть здесь, вопреки стереотипу, что любой игрок из НБА приедет и будет забивать в Китае по 40 очков с закрытыми глазами, бросая левой рукой в кольцо) Об этом нужен будет отдельный пост!

Как вы уже поняли, игр много и сезон получается достаточно интенсивным. Интересный факт – еще будучи в СВА в прошлом сезоне, видел, как много незаметной работы делает медперсонал. Раньше думал, что у нас в России медперсонал мог много работать. Здесь понял, что объем работы даже рядом не стоит! Пример, 13 октября провели первую игру. В 23:30 вернулись на базу, ужин, в полночь уже первые идут на процедуры. В итоге, закончили в 1:30 ночи. Как раз такую невидимую работу обязательно хочу освещать.

В блоге буду рассказывать о работе в сезоне и делиться идеями о тренировках и не только. Как и всегда, цель проста – дать дополнительную возможность и стимул развиваться читателям.

Этот блог будет полезен:

· тренерам, которые ищут дополнительные идеи для развития,

· целеустремленным игрокам, у которых нет возможности дополнительно заниматься с тренером, но есть желание прогрессировать самостоятельно,

· любителям баскетбола, кому интересно почитать что-то новое.

Больше информации можно найти в телеграмм-канале и в сообществе ВК.

https://t.me/BasiProBball

https://vk.com/basiprobball

До скорых встреч!

Фото: личный архив Василия Прокофьева