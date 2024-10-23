Разглядываем новые перстни «Селтикс»: 84% побед, частица паркета и NFC

Сегодня перед стартом регулярного сезона действующие чемпионы НБА подняли очередной чемпионский баннер и получили заслуженные летом перстни. «Бостон» выиграл 18-й титул в своей истории, и компания Jason of Beverly Hills, которая занимается дизайном подобных украшений в последние годы, постаралась сделать так, чтобы этот комплект не затерялся на фоне многочисленных бостонских колец.

● прежде всего, символичность. В каждом перстне белых бриллиантов на 15 карат (они обозначают поверженные команды Восточной конференции), каждый включает 18 изумрудных бриллиантов (в честь каждого из бостонских титулов) и 80 белых бриллиантов, которые составляют слово «Чемпионы» (символизируют 80 побед «Селтикс» по ходу регулярного сезона и в плей-офф).

● на боковой грани размещаются 84 бриллианта, напоминающих о проценте побед «Бостона» по ходу чемпионского сезона.

● на внутренней грани – 16 изумрудных бриллиантов в честь 16 побед в плей-офф. Результаты серий плей-офф выбиты на внутренней части перстней.

● В словосочетании «чемпионы мира» слово «мир» составлено из 30 бриллиантов – это обозначает число сезонов, которые «Селтикс» отыграли в новом «Гардене», а слово «чемпионы» из 80 белых бриллиантов – то самое количество побед в регулярке и плей-офф.

● И на внешней, и на внутренней сторонах перстней размещены вкрапления легендарного бостонского паркета.

● По кругу выбиты года, когда «Селтикс» брали свои 18 трофеев.

● У перстней есть одна командная сторона и одна сторона игрока: на командной – значится общий результат «Селтикс» в сезоне-23/24 – 80 побед и 21 поражение.

● На стороне игрока нанесены его имя и номер, каждое имя помещено между двух бриллиантов – это напоминает о том, сколько титулов взял «Бостон» при нынешнем владельце Вике Грусбеке.

● Ниже находится слоган всего сезона: «Во что бы то ни стало».

● Верхняя крышка перстня снимается. Внутри можно увидеть с одной стороны кусочек паркета, на котором нанесены дата и счет матча, в котором «Бостон» оформил чемпионство, а с другой стороны – чемпионский баннер и номера всех игроков, принимавших участие в завоевании трофея.

● Впервые в истории в перстни также вмонтирован чип NFC, это технология связи на ближнем расстоянии. Благодаря ей можно подключать украшение к смартфону – на экране покажут видео того, как именно производили каждый конкретный перстень.

● «Мы работали над дизайном совместно с владельцами «Селтикс», – объяснил директор Jason of Beverly Hills Джейсон Арашебен. – «Селтикс» взяли 17 перстней до этого года, то есть заказывали 17 вариантов чемпионских перстней до нас. Мы хотели сделать так, чтобы 18-й был самым лучшим и самым памятным».

Фото: AFP /BRIAN FLUHARTY