Угадаете игрока НБА по его прозвищу?

Тест, который завалят отличницы.

Главный баскетбольный сайт вселенной – это Basketball-reference, кладезь всевозможной ценнейшей информации, от самой заковыристой статистики до зарплатных ведомостей. Помимо всего прочего, B-ref знаменит и своей самой загадочной базой – базой прозвищ игроков НБА, которые не находятся в широком использовании. Из-за этого создателей проекта всегда подозревают в том, что они придумывают все эти нелепые обозначения сами: например, Леброн Джеймс там – «Маленький император», Кобе Брайант – «Маленький летающий воин», а Кармело Энтони – «Сладкая дыня» (все это просто переведенные прозвища звезд, которые распространены в Китае).

На самом деле, редакторы Basketball-reference исследуют интернет, чтобы постоянно обогащать коллекцию прозвищ. Все новые клички берутся из самых разных мест: из энциклопедий, книг и статей – для игроков прошлого, из соцсетей, интервью одноклубников и тренеров, неожиданных острот комментаторов и фанатских форумов – для игроков настоящего.

«Должен быть какой-то порог, когда мы гуглим того или иного игрока, а его прозвище присутствует в нескольких источниках, – объяснял один из команды Basketball-Reference. – Недостаточно, чтобы это прозвище упоминалось только в одном блоге или в чьем-то твиттере. Мы считаем Basketball-Reference хранилищем самых разных фактов. Прозвище – это факт не очень большой значимости, и все равно, мы не хотим потерять ни один кусочек истории».

В конечном счете источники у прозвищ бывают самые разные.

Скажем, в 50-х за «Филадельфию» выступал Джордж Сенески. В то время перехваты еще не фиксировались, но газеты постоянно называли «Ходячими наручниками», чтобы давать своим читателям оптимальное представление о его сильных сторонах.

Или вот этим летом у Леброна Джеймса добавилось еще одно прозвище: официальный твиттер сборной США опубликовал фотографию форварда с заголовком «Капитан Лемерика», и Basketball-Reference тут же обновил свои данные.

Иногда прозвища генерируют партнеры: только в этом году Энтони Эдвардс помог Руди Гоберу обзавестись ником «Гигант Ру», а Майку Конли – названием «Кусачка».

Иногда прозвища просят добавить сами клубы. Так, «Вашингтон» связался с редакторами Basketball-Reference, чтобы те не забыли, что Дени Авдия можно также называть «Турбо».

Иногда прозвища приносят болельщики. Именно им Кайри Ирвинг обязан тому, что стал широко известен как «Уорлд Би Флэт» («Да будет мир плоским»). Это прозвище обыгрывает имя «Уорлд Би Фри», которое легально принял звездный креативщик 80-х Ллойд Бернард Фри, и плоскоземельные инициативы Ирвинга.

Иногда прозвища рождаются в виде экспромта комментаторов. Особенно славится этим Стэйси Кинг, зажигающий на матчах «Чикаго». Он выдумал альтернативные имена для Джимми Батлера – «Джимми Бакетс», Патрика Уильямса – «Лапа» и Тэда Янга – «Тэджик Джонсон».

Иногда игроки придумывают прозвища для самих себя. Славился этим Дэррил Доукинс, изобретавший для себя разные наименования (в частности, «Шоколадный гром» и «Бешеный данкер Зандокан»), благодаря чему лидирует на сайте с 19 погонялами. Но и современники не отстают: Ченнинг Фрай как-то охарактеризовал себя как «Шведский стол всего чудесного», что и было зафиксировано на сайте.

Иногда кажется, что все же создатели Basketball-Reference пользуются служебным положением. Иначе сложно объяснить, как Монте Моррис, в какой-то момент лидер по соотношению передач и потерь в лиге, превратился в «Графа Монте-Ассист/Потеря», идеальное прозвище для сайта со статистикой.

Давайте проверим, работает ли у вас воображение хотя бы приблизительно так, как у тех, кто собирает полезную информацию о лиге.