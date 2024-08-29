7 фактов о настоящей сборной Колумбии. Первопроходцы в НБА, собственный Сталин и крупнейшее поражение

Конечно же, от русских.

Про удивительные приключения казанских колумбийцев в России написано, сказано и обшучено столько, что даже становится как-то неловко за реальную сборную Колумбию, которая и рассчитывать не могла на такое внимание.

По мере сил попытаемся исправить эту несправедливость.

Проиграть все матчи – и выдать лучший турнир в истории

Чудаковатые парадоксы свойственны и настоящей сборной Колумбии. Ей не так часто предоставлялся шанс заявить о себе на международной арене, но когда это случалось, колумбийцы старались выжать максимум. На счету «Лос Кафетерос» (да, так называют не только футбольные сборные Колумбии), по большому счету, только три турнира: один чемпионат мира и пара кубков Америки. На два из трех латиноамериканцы попадали в качестве принимающей стороны, и это нужно для понимания того, каким образом сборная выдала самый успешный турнир в истории.

Им стал единственный для сборной чемпионат мира-1982. В качестве скидки за гостеприимство колумбийцы автоматом квалифицировались во второй групповой раунд, куда все остальные пробивались через квалификацию. Довольно своеобразная форма поощрения, учитывая, что колумбийцы в итоге играли перед своими фанатами только с самыми сложными соперниками, против которых у них не было шансов. Хотя Колумбия и тут нашла чем удивить. Поначалу были «-53» от испанцев, затем «-67» от сборной СССР (до сих пор самое крупное поражение в истории мужской сборной), после – щадящие «-17» от студентов из США с будущим MVP турнира Гленном «Доком» Риверсом.

А вот дальше колумбийцы начали бушевать: команда почти зацепилась в матче с Австралией (всего «-9»), и чуть было не сотворила сенсацию с Югославией (те же «-9»). Но после очередного поражения (против Канады, «-28») хозяева закончили турнир с показателем 0-6.

Но благодаря автоматическому месту во втором раунде, ни разу не победившие колумбийцы остались на итоговом седьмом месте в общей классификации ЧМ. Ниже, например, оказались Бразилия, Панама и Чехословакия (все с результатом 4-3). Так что баскетбольные фокусы были свойственны колумбийской сборной всегда.

После этого колумбийцы так и не сумели повторить «успех». На Кубке Америк-2017 они вновь выступили в качестве хозяев турнира (на этот раз вместе с Аргентиной и Уругваем), но не вышли из группы, проиграв более статусным Пуэрто-Рико, Мексике и Бразилии, и заняли последнее, 11-е место на турнире.

Относительный прогресс наметится совсем недавно, на Кубке Америк-2022. Во-первых, команда самостоятельно отобралась на турнир, опередив Чили. Во-вторых, наряду с штатными поражениями от Бразилии и Канады, была одержана волевая победа над крепким Уругваем с Эстебаном Батистой (даже бегал в НБА за «Атланту»). Для выхода из группы этого оказалось недостаточно, но очередным подтверждением прогресса колумбийцев стало попадание Хайме Эченике в пятерку лучших бомбардиров турнира.

Эченике – один из колумбийских первопроходцев в НБА

Технически Хайме вообще является первым колумбийцем в НБА, но приписать все заслуги ему одному значило бы полностью проигнорировать долгий и непростой путь предшественников.

Штурм НБА начался еще в 1991 году, когда на драфте под 44-м номером «Филадельфия» взяла центрового Альваро Теэрана, но контракт ему так и не предложили, так что в истории он остался только как «первый выбранный». Что само по себе не так уж и плохо, ведь в дальнейшем колумбийцы попадали в лигу не через драфт.

В 2016-м Брайан Ангола стал первым рожденным в Колумбии игроком, подписавшим контракт с клубом НБА. Само собой, не обошлось без нюансов. В сети можно обнаружить массу фото с Брайаном в майке «Орландо», и за «Мэджик» он действительно выступал. Только за «Лейклэнд Мэджик» – фарм-клуб команды НБА; в основной лиге он не провел ни единого матча.

Так колумбийцы медленно, чуть ли не на протяжении нескольких поколений подбирались к НБА, прежде чем этот последний шажок и сделал Хайме Эченике. В 2021-м незадрафтованного колумбийца подписали на 10-дневный контракт «Вашингтон Уизардз». И… за «Уизардз» он провел 3 – даже не игры, а минуты! И ничем, кроме факта дебюта игрока из Колумбии, не запомнился.

В следующем году Еченике пытался закрепиться в составе фарм-клуба «Детройта», но после неудачи уехал покорять чемпионаты Литвы и Турции. В обоих к тому моменту уже успел побывать его более известный соотечественник.

Хуан Паласиос – самый заметный колумбийский баскетболиста. Зажигал в «Ритасе», когда тот еще был в составе Лиги ВТБ

Маневренный защитник с солидным багажом в виде нью-йоркской школы и выступления за команду университета Луисвилля, Паласиос провел в «Летувос Ритас» всего один сезон (2013/14), зато какой – с победным броском таллинскому «Калеву» в рамках Лиги ВТБ, а также Матчем звезд и званием MVP чемпионата Литвы.

Уже год спустя Хуан праздновал внезапное чемпионство вместе с турецкой «Каршиякой». Ни в одном клубе Паласиос не задерживался надолго, но определенный уровень все еще способен держать. Пару лет назад Хуан стал лучшим подбирающим чемпионата Литвы, правда, уже не в составе «Ритаса» или другого большой клуба, а куда более скромной «Йонавы».

Женская сборная Колумбии успешнее мужской

Колумбийки стараются не выпадать из мировой баскетбольной повестки, как это делает мужская сборная. В активе у женской команды также всего один чемпионат мира в 1972-м (вы же догадались, кто был принимающей стороной, правда?), зато шесть участий в Кубках Америк. Да и в плане персоналий у колумбиек более богатое представительство.

Тут вам и Левис Торрес – первая и пока единственная колумбийка в женской НБА (была выбрана «Майами Сол» в далеком 2001-м).

И 33-летняя Дженнифер Муньос, одновременно выступающая за сборную в классическом баскетболе и 3х3.

B компактная разыгрывающая Мануэла Риос, которая на кубке Америк-2021 попала сразу в три топ-5 (передачи, перехваты и эффективность), была признана лучшей ассистенткой турнира (5,8 передач) и стала первой представительницей своей страны, которую включили в символическую сборную турнира.

Стоило похлопотать ради приглашения женской сборной хотя бы ради такого неиссякаемого энтузиазма колумбиек.

Чемпионат Колумбии – не чужой для игроков НБА

Пусть речь не идет о звездах, но тех, кто сюда попадает, в определенной степени можно назвать избранными.

Например, старший брат пятикратного чемпиона НБА Дерека Фишера Дуэйн Вашингтон, который внес колоссальный вклад в карьерный успех родственника: показал ему, как не надо делать. В 1987-м Вашингтона под 36-м номером задрафтовали «Буллетс», а уже в 1988-м Дуэйн был выгнан из лиги за пристрастие ко всякому пагубному и сыпучему. Видимо, памятуя о бурной молодости, в середине 90-х путешествующий по всему миру Вашингтон решил заглянуть в Венесуэлу и в соседнюю Колумбию, где поиграл за «Сабиос де Манисалес».

Донте Грин в свое время завоевывал медали в составе юношеских сборных США. Болельщики «Сакраменто» наверняка помнят этого форварда. После НБА география его клубов обширна: Пуэрто-Рико, Ливан, Саудовская Аравия, Филиппины, Доминикана, Индия. Где-то в этом турне была и Колумбия, а именно клуб «Карибеан Сторм Айлендс».

И да, те кто думает, что чемпионат Колумбии – прибежище слабохарактерных вольнодумцев – ошибается. Лоринза «Джуниор» Харрингтон не сумел закрепиться в НБА (шанс давали несколько раз – «Наггетс», «Хорнетс» и «Гриззлис», причем в каждом клубе было достаточно выходов в стартовой пятерке). Зато упорный Джуниор стал чемпионом чемпионатов Польши, Словении и Украины. Помаячил он и на российских радарах: сезон-2007/08 он провел в тогда еще ростовском «Локомотиве». В колумбийскую команду «Кондорсе де Кундинамарка» он отправился уже лишь для того, чтобы закончить карьеру.

Лавор Постелл такой спортивной жизни мог бы только позавидовать. В начале 00-х Лавор был для «Никс» Джереми Лином до Джереми Лина. Раззабивавшийся в паре матчей Постелл по мнению фанатов уже был готов принять эстафету от Аллана Хьюстона и Лэтрелла Сприэлла, но вместо этого к 30 годам уже пылил за команду с шаманским названием «Букарос де Букараманга».

Последним вспомним Джейми Уотсона – более 100 игр в НБА, два с половиной года на скамейке «Юты» Мэлоуна-Стоктона, третье место на слэмданк-контесте НБА в 1995-м. И запись «Арриерос де Медельин» в трудовой книжке.

Самый известный колумбиец в баскетболе – не игрок

Нынешний генменеджер «Филадельфии» Дэрил Мори пытается создать что-то похожее на его бывший проект в «Хьюстон Рокетс», где он первым внедрял математические теории в баскетбол. Этим в «Хьюстоне» ему помогал заниматься Герссон Росас. Уроженец колумбийской Боготы эмигрировал в США с родителями, когда ему было всего три года. Несмотря на внешнее сходство с Омаром Суаресом из фильма «Лицо со шрамом», Росас добился успеха в иной области. И успеха немалого.

После 16 лет под покровительством Мори в «Рокетс» Росас стал первым латиноамериканцем, которого назначили генменеджером клуба НБА (странное пребывание на должности в «Далласе» продлилось три месяца), а после – и президентом по баскетбольным операциям НБА, уже в «Миннесоте».

В «Тимбервулвз» именно Росас выбрал на драфте-2020 Энтони Эдвардса, а затем нанял главного тренера Криса Финча. Для многих стало сюрпризом, когда в 2021-м «Тимбервулвз» решили расстаться с Росасом, но быстро всплыли подробности увольнения – целый пакет проблем от конфликтов с руководством до интрижки на рабочем месте.

Впрочем, Герссона тут же подобрал еще более статусный клуб. Сейчас менеджер с колумбийскими корнями работает в «Нью-Йорк Никс» старшим вице-президентом по баскетбольным операциям (иными словами, третий по значимости в офисе после владельца Джеймса Долана и президента Леона Роуза).

В Колумбии даже есть свой Сталин. Баскетбольный, конечно же

Кого не хватило в прилетевшей в Пермь колумбийской сборной, так это Сталина Ортиса – колумбийский форвард выступает на родине за клуб «Кариббеан Сторм Айлендс».

Сталин никогда не выезжал за пределы чемпионата Колумбии, зато стабильно привлекается в сборную страны, и в составе команды он участвовал в кубке Америк-2017. Как тут не восхититься миротворческим посылом баскетбола, который в рамках одной игры способен объединить Америку и Сталина.

Фото: East News /AP Photo/Nick Wass, AP Photo/Fernando Vergara; Elizabeth Flores/ZUMAPRESS.com, IMAGO/Ricardo Fernandes/Global Look Press ; РИА Новости /Григорий Соколов