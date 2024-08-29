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Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев дал развернутое интервью «Перехвату», в котором рассказал о новичках и о том, как клуб провел лето, будет ли ротация между основой и фармом, когда будет готов играть Фидий и какие задачи стоят перед химчанами в новом сезоне.

- Как прошло для вас межсезонье? Команда сильно обновилась, много новичков. Это сознательное обновление или так рынок сложился?

- Я думаю, что и то, и другое. Сначала хотели немного обновить команду, но, когда мы начали процесс формирования, то тут уже вмешались некоторые другие аспекты: с кем-то нам уже необходимо было расстаться, кому-то нужны были перемены, кто-то рассчитывал зацепиться в Единой лиге ВТБ. Понимали, что костяк уже не сохранится, и решили действовать глобально.

В итоге у нас осталось несколько ключевых игроков – Коршаков, Ключников, Мальцев, Варнаков, Сорокин, и, конечно, Фидий, но он пока восстанавливается после травмы. Остальных 8-9 человек мы подписали новых. Спасибо руководству клуба, все пожелания тренерского штаба по новичкам были услышаны, поддержаны и реализованы. Думаю, что у нас ровный состав, придется подумать, как делить игровое время, но при этом все с амбициями и характером, чтобы биться за чемпионство.

- Переход к вам Виктора Заряжко – один из самых громких трансферов межсезонья Суперлиги. Сложные были переговоры?

- Самое легкое подписание, как оказалось! Неожиданно, но я просто позвонил Вите, и мы сразу договорились. Давно друг друга знаем, еще когда он в Видное приезжал в 16-летнем возрасте. Но вместе мы еще не работали. Я и сказал, что пора уже это исправить и поработать, мы быстро согласовали условия – и все.

- Летом команду пополнили воспитанники «Химок» Шарапов и Суворов. Какими они вернулись? Вы же уже имели возможность с ними поработать после старта предсезонной подготовки, можете оценить. Они такие же, какими уходили из «Химок»?

- Они приехали уже в других ролях. Когда я работал с Шараповым, был ковидный год. В основе он только замещал травмированных, хоть и играл в Евролиге и даже очки набирал. С тех пор он заматерел, набрался опыта. Думаю, что с той ролью, которую мы планируем ему отвести, он справится.

Что касается Глеба, уйти в прошлом году было его решением. За этот сезон он приобрел, думаю, еще больше уверенности в себе. В Сургуте у него была роль лидера. Хотим сохранить в нем эти лидерские качества, которые мы уже видели и в позапрошлогоднему сезону за нас, он тогда уже в некоторых играх брал на себя концовке и решал; сейчас надо это просто развить.

- Вы сказали, что для Влада Шарапова уже есть какая-то роль. Роль второго центрового?

- Пока Фидий восстанавливается, планируем Шарапова на стартового центрового. Но с ним будут конкурировать и Илья Сорокин, и Кирилл Попов, которому хватает мощи и габаритов для пятого номера. Есть еще молодой Мышалов с ростом 215 см, да и Баландин может закрыть позицию при необходимости.

- Давайте пройдемся по новичкам: я буду говорить имя, а вы – почему остановили выбор на этом игроке. Роман Баландин.

- Баландин в потенциале – стартовый четвертый номер. У него был великолепный сезон в «Тамбове», в прошлом году в «Новосибирске» не заладилось, но там были объективные причины, прежде всего, травма. Сейчас Роман приехал готовым, отрабатывает на полную. При этом также стартовую «четверку» просто так ему тоже никто не отдаст – ни Коршаков, ни Попов, ни Сорокин. Место надо будет выгрызать. Ну и пускай решают на площадке, кто сильнее.

- Кирилл Коновалов.

- Тоже одно из тоже легких подписаний. Мы с ним начинали разговаривать, наверное, года три назад . Но тогда не срослось. Сейчас же все сошлось, и мы легко договорились. Очень трудолюбивый игрок, который также может закрыть несколько позиций.

- Азат Тукмаков.

- Стартовый первый номер, который очень сильно прибавил. Видел его еще в сборной U20. За эти 7-8 лет он проделал огромный объем работы и стал человеком, который действительно может всех расставить на площадке, умеет вести команду в позиционном нападении, у него сумасшедшая работоспособность. Если Витя Заряжко – это 6 секунд, и ты уже можешь бежать в защиту, настолько сильный проход у него, то Тукмаков – это больше позиционный игрок, при этом он играет еще и в защите. Важно, чтобы он передавал на паркет мои идеи.

Он может играть и с первой, и со второй позиций. Нет такого, что я хочу Леброна Джеймса, который с «четверки» мяч разыгрывает, но иметь двух игроков с одинаковой ответственностью за вывод мяча – это важно.

- Сергей Михалев.

- Он может играть от «двойки» до «четверки». Одинаково комфортно себя чувствует на всех трех позициях, хотя в основном мы его рассматриваем на «тройку». Но он будет готов всегда сыграть на «двойке» и «четверке».

Как и Коновалов с Тукмаковым, Михалев не чурается черновой работы – если нужно отзащищаться или поставить заслон, чтобы Заряжко или Ключников вышли и пробили, он это спокойно сделает.

- Кирилл Попов.

- Я давно за ним слежу. Мне кажется, ему раньше не хватало стабильности, но это игрок с очень хорошими данными, есть понимание игры. Но поблажек не будет никому, Кириллу нужно будет выдержать конкуренцию с Коршаковым, Сорокиным и Баландиным.

В каждой линии будет принципиальная борьба, думаю, наше нападение получится интересным. Но постараемся при этом сохранить и нашу защиту, если не ошибаюсь, мы пропускали по 64 очка за матч и были лучшими в лиге по этому показателю.

- А какая ситуация с Фидием? Когда будет готов?

- Природу мы, к сожалению, не можем обмануть. Сейчас у него все срослось, прогнозы оптимистичные. Он постоянно проходит медицинские обследования, находится под контролем врачей. Занимается уже в общей группе, но, конечно, пока не делает резких движений, все упражнения выполняет медленно. Ожидаем, что Женя вернется к ноябрю, но надо еще форму набрать. Спешить мы не будем, рецидива травмы точно не хотелось бы.

- Какого прогресса ждем от Сорокина и Мышалова?

- Тот Сорокин, который пришел к нам год назад, и тот, который появился 1 августа на тренировках в этом году, – это два разных человека. Уже многое переосмыслил, повзрослел, услышал требования к себе. Пока мне нравится то, что я вижу. Рассчитываю на дальнейший прогресс Ильи во всех аспектах.

Мышалов присоединился к нам где-то в марте, то есть, он свой путь в основе только начинает. Он провел лето очень хорошо, поработал. Это, правда, все была индивидуальная работа, а не хватало ему как раз взаимодействия с мячом, игровых навыков. Но мы над этим пробелом работаем. У него отличные габариты, рост 215 см, мы приложим все силы, чтобы помочь ему развиваться и дадим шансы. Но, конечно, все зависит от него самого.

- В этом году, как и в прошлом, будет ротация между основой и «ЦСП-Химки»?

- У нас 14 человек в составе, и есть, конечно, договоренности о ротации с «ЦСП-Химки» и новым главным тренером Романом Двиняниновым. Те игроки, которые у нас будут получать минимум времени, смогут играть в фарм-команде. У нас уже опыт такой был и в том году с Сорокиным, и в позапрошлом с Мальцевым. Кому-то надо форму быстрее набрать, кому-то уверенность приобрести. Думаю, что не только молодые сыграют в этом году за фарм.

- Раз вы сказали про Сашу, то как оцените его прошлый сезон?

- Для меня виден прогресс, но всегда же хочется большего. Видно, что какие-то игры пытался решать, какие-то рекорды ставить, но стабильности в этом нет. Заметно прибавил в защите по сравнению с тем, как играл 2-3 года назад.

- Какие цели в этом году у команды? В прошлом сезоне вы осторожно говорили про финал, до него добрались, но аппетиты, наверное, растут?

- Как минимум, они такие же – то есть, минимально мы хотим выиграть «регулярку» и дойти до финала с преимуществом своей площадки. Что будет в финале… честно могу сказать, как бывший спортсмен и нынешний тренер, финал – это дело тонкое. Здесь может случиться все.

Кроме того, мы бы хотели в этом году повыше забраться в Кубке России, дойти до «Финала четырех». До четвертьфинала нам будут попадаться команды из нашей лиги, так что это нам по плечу, а затем, скорее всего, на команду Лиги ВТБ, но и такой опыт побед у нас. Мы уже играли в «Финале четырех» недавно, так почему бы не залезть туда еще раз.

- Вы сказали, что хотите как минимум дойти до финала Суперлиги. Кого вы видите в финале против себя? Кто ваши главные соперники в сезоне?

- Сейчас, наверное, сложно об этом говорить. Скоро начнутся товарищеские игры, тогда уже можно будет сделать какие-то выводы. Но на бумаге, в принципе, те же 5-6 команд будут бороться за титул. Там уже будет зависеть от разных факторов, например, неожиданные травмы какие-то, изменения, переходы – вот даже Владивосток в том году 6 человек поменял и стал чемпионом. Кто-то, например, уже подписал легионеров, а кто-то пока присматривается и подпишет позже. От разных факторов будет зависеть, кто как выступит.

В прошлом году «Иркут» залез аж на второе место в «регулярке», но сыграл неудачно в плей-офф, а «Зенит-2» довольно неожиданно дошел до полуфинала. «Новосибирск» не оправдал ожиданий, а «Барнаул» их превзошел; «Югре» второй год подряд не хватает для выхода в плей-офф самой малости – они по разнице мячей не проходят, даже не по победам. Здесь все очень близко, поэтому гадать не будут. Надо сыграть первый матч, увидеть, как сыграют другие, и понять, что будет тяжело. Никто не сказал, что будет легко, но и в прошлом году были хорошие и тяжелые победы, которые приносили радость и понимание, что мы идем правильной дорогой. Чуть-чуть не дошли.

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Фото: bcnovosibirsk.ru