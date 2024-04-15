Как считаются очки в баскетболе

Баскетбол — это командная спортивная игра, где две команды из пяти игроков пытаются забросить мяч в корзину противника и предотвратить его забросы. Матчи обычно проходят на баскетбольных площадках, которые могут находиться как на открытом воздухе, так и в помещении. Каждый матч длится обычно 4 четверти по 12 минут в НБА, но в различных лигах и соревнованиях это может отличаться.

Цель игры — набрать больше очков, чем противник, забрасывая мяч в корзину соперника, которая находится на высоте 3,05 метра. Это достигается путем хорошей обороны, точных пасов, забросов и эффективного использования тактических приемов.

За что начисляются очки в баскетболе?

Очки в баскетболе начисляются за попадания мяча в корзину. Количество очков за попадание зависит от расстояния до корзины. За заброшенный мяч из игры набирается 2 очка, если мяч был заброшен за линией трехочковых, то 3 очка, а также команда может набрать 1 очко, если успешно реализует штрафной бросок после нарушения правил соперника. Рассмотрим подробнее ниже.

Очки за попадания

Чаще всего спортсмены набирают по два очка за бросок, так как бросок выполняется непосредственно из-под кольца или с близкого расстояния.

Двухочковый заброс – когда игрок попадает в корзину, находясь в пределах трехочковой линии, команда получает 2 очка. Здесь расстояние заброса может быть от минимума до 6,75 метров. Чаще всего выполняются броски с черты 3 или 5 метров.

Трехочковый заброс – засчитывается, если игрок забрасывает мяч в корзину из-за трехочковой линии (обычно на расстоянии 6,75 метра от корзины) и команда получает 3 очка.

Такие голы помогают улучшить разрыв в счете и способствуют победе команды. Есть и менее значимые броски – штрафные.

Очки за штрафные броски

Штрафные броски назначаются игроку за фолы, совершенные против него. Атлет получает право на один или несколько штрафных бросков в зависимости от тяжести фола.

Игрок может получить одно очко, если успешно реализует штрафной бросок после того, как соперник совершил нарушение правил.

Если игрок промахивается при попытке штрафного броска, он не получает очков, но игра продолжается.

Технические броски могут быть присуждены за нарушения правил соперника, такие как неправильное поведение тренера или игрока. Обычно это дает команде один штрафной бросок и, если он успешно реализуется, команда получает одно очко и владение мячом.

Используя все три способа, команды стремятся набрать больше очков, чтобы выйти из матча победителями.

До какого счета идет игра?

В баскетболе нет фиксированного счета, но есть различные правила о том, до какого счета идет игра, в зависимости от уровня соревнований и формата игры. Вот несколько примеров:

В Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА), игра обычно идет до 4-х четвертей, каждая из которых длится 12 минут. Однако, в конце четвертой четверти, если матч заканчивается ничьей, назначается дополнительное время (овертайм). В овертайме команды играют до первых очков, а затем дополнительно еще 5 минут. Если в этом времени определяется победитель, игра завершается.

Лига колледжей (NCAA) – здесь матчи длятся 2 половины по 20 минут каждая.

В международных соревнованиях, таких как Олимпийские игры или Чемпионат мира, формат может отличаться. Например, в Олимпийских играх матч идет до 4-х четвертей по 10 минут.

Игра продолжается до тех пор, пока не достигнут определенный счет или не определен победитель. При этом разрыв в счете для победителя и проигравшего может составлять всего 1 очко.

Рекордные по числу очков матчи

Ниже расскажем не только о матчах с рекордным числом набранных очков, но и об игроках, которые набирали рекордное число балов за один матч (среди мужчин и женщин).

Самый результативный матч в истории НБА: «Детройт Пистонс» - «Денвер Наггетс» (186-184, 1983).

Самая результативная команда за один матч: «Вашингтон Буллетс» - «Детройт Пистонс» (293-277, 1997, двойной овертайм).

Самый результативный матч в истории NBA (одна команда): 173 очка, «Бостон Селтикс» против «Миннеаполис Лейкерс» (27 февраля 1959).

Самая большая разница в счете в истории NBA: 68 очков, «Кливленд Кавальерс» против «Майами Хит» со счетом 148-80 (17 декабря 1991).

Индивидуальный рекорд по количеству очков за одну игру: 100 очков, Уилт Чемберлен, «Филадельфия Уорриорз» против «Нью-Йорк Никс» (2 марта 1962).

Уилт Чемберлен удерживает большинство рекордов по результативности, включая среднюю результативность за сезон (50,4 очка за игру в сезоне 1961/62).

Коби Брайант набрал 81 очко против «Торонто Рэпторс» в 2006 году, что является вторым результатом в истории NBA.

Личные рекорды в юниорских и малоизвестных лигах:

136 очков: Анат Драигор (Израиль), 5 апреля 2006 года, третий дивизион чемпионата Израиля (плей-офф), «Хапоэль» (Тель-Авив) - «Бней Герцлия» (78-158).

116 очков: Лу Сальвадор (Филиппины), 1923 год (точный месяц неизвестен), IV Дальневосточные игры, в игре против сборной Китая.

105 очков: Кори Фишер (США), 7 августа 2010 года, полупрофессиональная летняя лига, «Tri-Cities Shufflers» - «Seattle Ballers» (84-65).

101 очко: Марин Ференцевич (Хорватия), 21 апреля 2006 года, юношеская лига Хорватии (до 14 лет), «Cedevita» Zagreb - «Split» (116-40).

101 очко: Марин Ференцевич (Хорватия), 13 мая 2006 года, юношеская лига Хорватии (до 14 лет), «Cedevita» Zagreb - «Buducnost» Podgorica (178-2).

100 очков: Бево Фрэнсис (США), 1950 год (точная дата неизвестна), лига High school, «Glendiffe Wildcats» - «Hilltop Huskies» (100-58).

100 очков: Джек Тэйлор (США), 1962 год (точная дата неизвестна), лига колледжей, «Belmont Bruins» - «La Salle Explorers» (100-81).

В некоторых лигах существуют правила, дающие бонусные очки за меткие броски издали (например, «четырехочковые» броски). А женском баскетболе трехочковые броски стоили 2 очка до 1997 года. Изучайте правила баскетбола на нашем сайте и смотрите любимые матчи с еще большим интересом!